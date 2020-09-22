"Лидс" хочет усилиться вингером "Манчестер Юнайтед"

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"Лидс" хочет усилиться вингером "Манчестер Юнайтед"

"Лидс" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед" Дэниела Джеймса, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "павлины" намерены арендовать 22-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Впрочем, "Лидс" готов и выкупить валлийца, если "красные дьяволы" приобретут у дортмундской "Борусии" Джейдона Санчо.

Летом 2019 года "МЮ" заплатил "Суонси" за Джеймса 17 миллионов евро. В активе игрока 47 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

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