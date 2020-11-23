"Лидс" и "Брайтон" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

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"Лидс" и "Брайтон" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

"Лидс" и "Брайтон" проявляют интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "павлины" и "чайки" намерены взять голкипера в аренду в зимнее трансферное окно. Хендерсон может согласиться на аренду, так как хочет иметь регулярную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Англии на чемпионате Европы-2020, который состоится в 2021 году.

В нынешнем сезоне 23-летний Хендерсон провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и пропустил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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