"Лидс" и "Челси" сыграли вничью

Завершился матч 28-го тура Английской Премьер Лиги между "Лидсом" и "Челси". На радость конкурентам, "аристократы" ничего не смогли предложить одной из слабейших команд чемпионата по игре в обороне и довольствовались ничьей 0:0. Результат позволил лондонцам сохранить 4 строчку в турнирной таблице, набрав 51 очко. У хозяев 11 место и 36 баллов.

"Лидс" - "Челси" 0:0 (0:0)

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Льоренте, Даллас, Харрисон (Элдер Кошта, 64), Филлипс, Алиоски, Рафинья, Бэмфорд (Родриго, 35; Клих, 79), Робертс.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Чилуэлл, Кристенсен, Рюдигер, Канте, Пулишич (Джеймс, 68), Жоржиньо, Зиеш (Вернер, 69), Хавертц, Маунт (Хадсон-Одои, 79).