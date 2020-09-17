"Лидс" и "Саутгемптон" вылетели из Кубка лиги

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"Лидс" и "Саутгемптон" вылетели из Кубка лиги

Во 2-м раунде Кубка английской лиги "Лидс Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Халлу". Также из турнира вылетел "Саутгемптон". Дальше прошли "Эвертон", "Фулхэм" и "Вест Бромвич".

"Лидс" – "Халл" - 1:1 (0:1), по пенальти - 8:9
Голы: Уилкс, 5 - 0:1, Алиоски, 90+3 - 1:1

"Саутгемптон" – "Брентфорд" - 0:2 (0:2)
Голы: Нергор, 40 - 0:1, Дасилва, 45 - 0:2

"Эвертон" – "Солфорд Сити" - 3:0 (1:0)
Голы: Кин, 8 - 1:0, Сигурдссон, 74 - 2:0, Кин, 87 (с пенальти) - 3:0

"Ипсвич" – "Фулхэм" - 0:1 (0:1)
Гол: Митрович, 38 - 0:1

"Вест Бромвич" – "Хэррогейт Таун" - 3:0 (2:0)
Голы: Харпер, 18 - 1:0, Робсон-Кану, 22 - 2:0, Робинсон, 77 - 3:0

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