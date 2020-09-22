"Лидс" интересуется защитником "Реал Сосьедада" Льоренте

Защитник "Реал Сосьедад" Диего Льоренте может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересован "Лидс". В английском клубе считают Льоренте хорошей щаменой Робину Коху и Лиаму Куперу.

В прошлом сезоне футболист в 29 матчах Ла Лиги забил 1 гол.

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