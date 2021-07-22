"Лидс" купил хавбека "Челси"

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"Лидс" купил хавбека "Челси"

Фото сайт "Лидса"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Льюиса Бэйта.

"Павлины" заключили с 18-летним футболистом контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

По неофициальным данным, сумма трансфера составила 1,75 миллиона евро + бонусы.

Бэйт пока будет играть за молодёжную команду "Лидса".

Не пропустите: "Челси" предложили вернуть Азара: названы условия сделки. | http://soccernews.ru
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