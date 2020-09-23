"Лидс" купил воспитанника "Реала" за 25 миллионов евро

Защитник "Реал Сосьедад" Диего Льоренте перешел в "Лидс", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование.

27-летний Льоренте является воспитанником мадридского "Реала". За "Реал Сосьедад" он выступал за 2017 года, провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Также он играл за "Райо Вальекано" и "Малагу". За сборную Испании сыграл пять матчей.

Не пропустите: "Лидс" может купить игрока сборной Украины. | http://soccernews.ru