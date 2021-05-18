"Лидс" Марсело Бьелсы на выезде обыграл "Саутгемптон"
Фото: твиттер "Лидса"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура АПЛ "Лидс" под руководством Марсело Бьелсы на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0 и закрепился на 8 месте в турнирной таблице.
"Саутгемптон" – "Лидс" - 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: 0:1 – 73 Бэмфорд, 0:2 – 90 Робертс.
"Саутгемптон" – Маккарти, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Салису, Армстронг, Дженепо, Телла (Редмонд, 70), Уорд-Проуз, Уолкотт (Диалло, 78), Адамс (Ингз, 46).
"Лидс" – Касилья, Эйлинг, Купер, Льоренте (Берарди, 46), Даллас, Харрисон, Филлипс (Стрейк, 46), Алиоски, Рафинья, Бэмфорд, Родриго (Робертс, 78).
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