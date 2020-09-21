"Лидс" может купить игрока сборной Украины

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в АПЛ, пишет The Telegraph.

По сведениям издания, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован "Лидс", который готов потратить на сделку около 22 миллионов евро.

"Павлины" переключили внимание на украинца после неудачи в переговорах о трансфере хавбека "Удинезе" Родриго Де Пауля.

В прошлом сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 44 матча, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

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