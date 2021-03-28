"Лидс" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
Фото: твиттер Talking Wolves/Автор неизвестен
"Лидс" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Севильи" Лукасу Окампосу, сообщает Football Insider.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 70 миллионов евро унтов, но "Севилья" может продать его дешевле из-за финансовых сложностей. Также хавбек входит в сферу интересов "Ливерпуля".
В нынешнем сезоне 26-летний Окампос провел за "Севилью" 36 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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