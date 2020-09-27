"Лидс" на выезде обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ

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"Лидс" на выезде обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Лидс" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед".

В составе гостей единственный гол забил Патрик Бэмфорт.

"Шеффилд Юнайтед" - "Лидс" - 0:1 (0:0)

Гол: Бэмфорд, 88.

"Шеффилд Юнайтед": Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Ампаду, Болдок, Берге, Осборн, Ландстрем (Норвуд, 64), Макголдрик (Шарп, 74), Берк (Макберни, 74).

"Лидс": Меллье, Купер, Даллас, Кох, Эйлинг, Клих, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 66), Робертс (Родриго, 46. Алиоски, 90+1), Харрисон.

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