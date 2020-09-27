"Лидс" на выезде обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Лидс" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед".
В составе гостей единственный гол забил Патрик Бэмфорт.
"Шеффилд Юнайтед" - "Лидс" - 0:1 (0:0)
Гол: Бэмфорд, 88.
"Шеффилд Юнайтед": Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Ампаду, Болдок, Берге, Осборн, Ландстрем (Норвуд, 64), Макголдрик (Шарп, 74), Берк (Макберни, 74).
"Лидс": Меллье, Купер, Даллас, Кох, Эйлинг, Клих, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 66), Робертс (Родриго, 46. Алиоски, 90+1), Харрисон.
Не пропустите: "Интер" нацелился на защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
главное
-
Манджукич запросил у "Бешикташа" 10 млн евро за двухлетний контракт
-
"Ростов" на выезде обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ
-
Чемпионат Армении приостановлен из-за введенного в стране военного положения
-
Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира
-
Главный тренер сборной Польши заразился коронавирусом
Лента новостей
-
"Удинезе" проиграл "Вероне" в матче Серии А
-
"Монако" без Головина одержал трудную победу над "Страсбуром" и другие результаты 5-го тура Лиги 1
-
"Тоттенхэм" в компенсированное время упустил победу над "Ньюкаслом"
-
Ферлан Менди рассказал о своих опасениях перед переходом в "Реал"
-
Мхитарян отреагировал на возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе
-
"Атлетик" на выезде одолел "Эйбар"
-
"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче 5-го тура Лиги 1
-
"Лидс" на выезде обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ
-
"Сассуоло" разгромило "Специю" в матче Серии А
-
Манджукич запросил у "Бешикташа" 10 млн евро за двухлетний контракт
-
Геркус высказался о проблемах в РПЛ
-
"Ростов" на выезде обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ
-
Геркус заявил, что Миранчуку будет сложно адаптироваться в "Аталанте"
-
Чемпионат Армении приостановлен из-за введенного в стране военного положения
-
"Леванте" одержал уверенную победу в матче с "Осасуной"
-
"Краснодар-2" на выезде обыграл "Енисей" в ФНЛ
-
Юран оценил выступления Кокорина за "Спартак"
-
Хавбек "Лацио" Корреа может стать игроком "Ювентуса"
-
Дзюба высказался о своей позиции в списке лучших бомбардиров "Зенита"
-
Карпин рассказал о возможных трансферах "Ростова"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18