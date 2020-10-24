"Лидс" на выезде разгромил "Астон Виллу"

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"Лидс" на выезде разгромил "Астон Виллу"

В рамках 6-го тура АПЛ "Лидс" уверенно разобрался с "Астон Виллой".

Несмотря на поражение "Астон Вилла" осталась на втором месте, а "Лидс" поднялся на третье место.

"Астон Вилла" - "Лидс" 0:3

Голы: Бэмфорд, 55 - 0:1, Бэмфорд, 67 - 0:2, Бэмфорд, 74 - 0:3

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Баркли, Грилиш, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс.

"Лидс": Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Стрейк (Шеклтон, 21), Харрисон, Клих, Алиоски, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 79).

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