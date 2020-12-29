"Лидс" на выезде разгромил "Вест Бромвич"

Закончился матч 16 тура АПЛ между "Вест Бромвичем" и "Лидсом". Хозяева без шансов проиграли со счетом 0:5.



После этой победы гости поднялись на 11 строчку турнирной таблицы. Теперь в активе подопечных Бьелсы 23 очка. У "Вест Бромвича" дела намного хуже. Только 8 балов и предпоследнее, 19 место.

"Вест Бромвич" - "Лидс" 0:5 (0:4)

Голы: Сойерс, 9 (автогол) - 0:1, Алиоски, 31 - 0:2, Харрисон, 36 - 0:3, Родриго, 40 - 0:4, Рафинья, 72 - 0:5

"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Пелтьер, Сойерс, Филлипс (Иванович, 46), Диангана (Кровинович, 73), Галлахер, Робинсон, Грант (Матеус Перейра, 61).