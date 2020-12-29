"Лидс" на выезде разгромил "Вест Бромвич"
Закончился матч 16 тура АПЛ между "Вест Бромвичем" и "Лидсом". Хозяева без шансов проиграли со счетом 0:5.
После этой победы гости поднялись на 11 строчку турнирной таблицы. Теперь в активе подопечных Бьелсы 23 очка. У "Вест Бромвича" дела намного хуже. Только 8 балов и предпоследнее, 19 место.
"Вест Бромвич" - "Лидс" 0:5 (0:4)
Голы: Сойерс, 9 (автогол) - 0:1, Алиоски, 31 - 0:2, Харрисон, 36 - 0:3, Родриго, 40 - 0:4, Рафинья, 72 - 0:5
"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Пелтьер, Сойерс, Филлипс (Иванович, 46), Диангана (Кровинович, 73), Галлахер, Робинсон, Грант (Матеус Перейра, 61).
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Харрисон, Филлипс, Алиоски, Клих (Шеклтон, 58), Рафинья (Элдер Кошта, 81), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 70).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18