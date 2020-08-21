"Лидс" нацелился на форварда "Валенсии"

"Лидс" хочет усилить атаку нападающим "Валенсии" Родриго Морено, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, покупка 29-летнего футболиста является приоритетом для английского клуба.

При этом тренерский штаб "павлинов" рассчитывает заполучить испанца до 12 сентября, когда стартует сезон в АПЛ.

В прошлом сезоне Родриго сыграл за "Валенсию" 34 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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