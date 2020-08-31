"Лидс" нацелился на Гвардиола

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"Лидс" нацелился на Гвардиола

"Лидс" хочет усилиться центральным защитником загребского "Динамо" Йошко Гвардиолом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры о трансфере 18-летнего футболиста.

За перспективного хорвата "павлинам" придётся заплатить порядка 20 миллионов евро.

Гвардиол - воспитанник "Динамо", за основную команду провёл 13 матчей и забил 1 гол.

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