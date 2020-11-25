"Лидс" нацелился на хавбека "Барселоны"

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"Лидс" нацелился на хавбека "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Рикард Пуч может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По сведениям 90min, каталонцы предложили услуги 21-летнего игрока английскому "Лидсу". Отметим, что речь идет об аренде до конца сезона.

Пуч желает получать больше игрового времени, а "Лидс" готов предоставить его молодому испанцу.

В текущем сезоне Пуч принял участие всего в двух играх, суммарно проведя на поле 30 минут.

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