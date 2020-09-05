"Лидс" нацелился на полузащитника "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в Англии, пишет Sport.es.

По информации источника, купить бразильского полузащитника хочет "Лидс".

"Сине-гранатовые" требуют за своего игрока 16 миллионов евро, однако "павлины" рассчитывают на скидку.

Сам Рафинья хочет играть в одном чемпионате со своим братом Тьяго Алькантарой, который пока выступает за "Баварию", но его сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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