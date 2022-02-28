"Лидс" назвал имя нового главного тренера
Фото твиттер "Лидса"
"Лидс" на своём официальном сайте объявил о назначении Джесси Марша на пост главного тренера команды.
48-летний американец возглавил "павлинов" вместо уволенного Марсело Бьелсы.
Стороны подписали контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.
Последним клубом Марш был "РБ Лейпциг", который он покинул в декабре.
"Лидс" занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 23 очка в 26 турах.
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|Команда
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18