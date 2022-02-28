"Лидс" назвал имя нового главного тренера

Фото твиттер "Лидса"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о назначении Джесси Марша на пост главного тренера команды.

48-летний американец возглавил "павлинов" вместо уволенного Марсело Бьелсы.

Стороны подписали контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

Последним клубом Марш был "РБ Лейпциг", который он покинул в декабре.

"Лидс" занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 23 очка в 26 турах.

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