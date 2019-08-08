"Лидс" объявил о переходе из "Арсенала" форварда Эдвард Нкетиа

Нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа стал игроком "Лидса". Об этом клуб объявил на своем сайте.

Клуб Чемпионшипа приобрел 20-летнего форварда на правах аренды на сезон-2019/20.

Нкетиа начал свою футбольную карьеру в "Челси". В 2015 году стал игроком "Арсенала". За основную команду он сыграл 19 матчей и забил 3 гола.

А еще:"Арсенал" заплатит почти 36 миллионов евро за двух защитнико| http://soccernews.ru