"Лидс" объявил о трансфере воспитанника "Реала"

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"Лидс" объявил о трансфере воспитанника "Реала"

Центральный защитник "Реал Сосьедада" Диего Льоренте официально стал игроком "Лидса".

Английский клуб объявил о заключении с 27-летним футболистом контракта до 2024 года.

Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Льоренте является воспитанником мадридского "Реала". В Сосьедаде он оказался летом 2017 года, с тех пор сыграл 88 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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