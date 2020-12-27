"Лидс" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

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"Лидс" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Лидс" обыграл "Бернли" со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи с пенальти забил Патрик Бэмфорд.

"Лидс", набрав 20 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с 13 очками остался на 16-й позиции.

"Лидс" – "Бернли" - 1:0 (1:0)
Гол: Бэмфорд, 5 (с пенальти) - 1:0

"Лидс": Мелье, Стрейк, Даллас, Эйлинг, Клих (Шеклтон, 66), Филлипс, Алиоски, Харрисон, Рафинья (Поведа, 70), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 59).

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тэйлор, Ми, Питерс (Родригес, 74), Вествуд, Браунхилл, Бенсон (Стивенс, 74), Тарковски, Вуд, Барнс.

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