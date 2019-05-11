"Лидс" обыграл "Дерби Каунти" в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ

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"Лидс" обыграл "Дерби Каунти" в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ

"Лидс" обыграл "Дерби Каунти" в первом матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ на следующий сезон.

Единственный гол забил Кемар Руф. 

Ответный матч пройдет 15 мая.

"Дерби Каунти" - "Лидс Юнайтед" - 0:1 (0:0)

Гол: Руф, 55 - 0:1.

"Дерби Каунти": Рос, Томори, Богл, Мэлоун, Кио, Маунт, Холмс (Беннетт, 70), Лоуренс (Хаддлстоун, 86), Джонсон, Уилсон, Ньюджент (Мэрриотт, 64).

"Лидс: Касилья, Эйлинг, Берарди, Купер, Клих, Форшоу (Шеклтон, 24), Харрисон, Эрнандес, Руф (Кларк, 81), Филлипс, Даллас.

В другом полуфинале сегодня "Астон Вилла" в домашнем матче переиграла "Вест Бромвич" (2:1).

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