"Лидс" обыграл "Норвич" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лидс" на выезде обыграл "Норвич" со счетом 2:1.
Победу "павлинам" принесли голы Рафиньи Диаса и Родриго Морено. В составе хозяев отличился Эндрю Омобамиделе.
"Лидс", набрав семь очков, вышел на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Норвич" с двумя очками остался на последней, 20-й позиции.
"Норвич" – "Лидс" - 1:2 (0:0)
Голы: Рафинья, 56 - 0:1, Омобамиделе, 58 - 1:1, Родриго, 60 - 1:2
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли (Плахета, 88), Кабак, Омобамиделе, Рашица, Маклин, Дауэлл (Цолис, 69), Норманн, Пукки, Сарджент (Ида, 77).
"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Стрейк, Даллас, Филлипс, Шеклтон (Драме, 71), Харрисон, Родриго (Робертс, 88), Джеймс (Форшоу, 77), Рафинья.
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