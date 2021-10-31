"Лидс" обыграл "Норвич" в матче АПЛ

Теги лидс юнайтеднорвич сити

"Лидс" обыграл "Норвич" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лидс" на выезде обыграл "Норвич" со счетом 2:1.

Победу "павлинам" принесли голы Рафиньи Диаса и Родриго Морено. В составе хозяев отличился Эндрю Омобамиделе.

"Лидс", набрав семь очков, вышел на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Норвич" с двумя очками остался на последней, 20-й позиции.

"Норвич" – "Лидс" - 1:2 (0:0)
Голы: Рафинья, 56 - 0:1, Омобамиделе, 58 - 1:1, Родриго, 60 - 1:2

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли (Плахета, 88), Кабак, Омобамиделе, Рашица, Маклин, Дауэлл (Цолис, 69), Норманн, Пукки, Сарджент (Ида, 77).

"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Стрейк, Даллас, Филлипс, Шеклтон (Драме, 71), Харрисон, Родриго (Робертс, 88), Джеймс (Форшоу, 77), Рафинья.

Не пропустите: Роналду установил очередной рекорд в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов