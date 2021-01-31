"Лидс" одержал волевую победу над одним из претендентов на чемпионство

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"Лидс" одержал волевую победу над одним из претендентов на чемпионствоВ матче 21 тура АПЛ встречались "Лестер" и "Лидс". Хозяева находились в статусе фаворитов и даже повели в счете на 13 минуте. Однако, подопечные Бьеслы смогли собраться и одержать волевую победу со счетом 3:1

"Лисы" остались на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 21 матче. Но уже сегодня их может потеснить "Ливерпуль". Гости расположились на 12 строчке. В их активе 29 баллов после 20 матчей.

"Лестер" - "Лидс" 1:3 (1:1)

Голы: Барнс, 13 - 1:0, Даллас, 15 - 1:1, Бэмфорд, 70 - 1:2, Харрисон, 84 - 1:3

"Лестер": Шмейхель, Кастань (Рикарду Перейра, 37), Фофана (Ундер, 80), Эванс, Джастин, Тилеманс, Олбрайтон (Сеюнджю, 46), Барнс, Мэддисон, Перес, Менди.

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Харрисон, Филлипс, Алиоски, Рафинья (Элдер Кошта, 80), Бэмфорд, Родриго (Клих, 21).

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