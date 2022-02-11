"Лидс" определил трёх кандидатов на замену Бьелсе

Фото твиттер "Барселоны"

Стало известно, кто может летом возглавить "Лидс" вместо 66-летнего Марсело Бьелсы.

По информации The Telegraph, если аргентинец не продлит контракт, истекающий 30 июня, то "павлины" будут выбирать между тремя наставниками. Речь идёт об Эрнесто Вальверде, Джесси Марше и Карлосе Корберане.

Напомним, что Вальверде и Марш являются безработными после увольнения из "Барселоны" и "Лейпцига" соответственно. Корберан сейчас тренирует "Хаддерсфилд".

"Лидс" набрал 23 очка в 22 турах АПЛ и занимает 15-е место в таблице лиги.

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