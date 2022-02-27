"Лидс" определился с новым главным тренером

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"Лидс" определился с новым главным тренером

Новым главным тренером "Лидса" станет Джесси Марш, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил тренеру двухлетний контракт. На посту наставника "Лидса" Марш может сменить уволенного Марсело Бьелсу.

Стоит отметить, что 48-летний Марш в декабре был уволен из "РБ Лейпциг".

"Лидс Юнайтед", набрав в 26 матчах 23 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв клуба от зоны вылета составляет два очка.

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