"Лидс" определился с преемником Марсело Бьелсы
Стало известно, кем руководство "Лидса" хочет в будущем заменить главного тренера Марсело Бьелсу.
По информации Mundo Deportivo, фаворитом боссов "павлинов" является наставник "Севильи" Хулен Лопетеги.
Не исключено, что "Лидс" пригласит испанского специалиста уже следующим летом. Дело в том, что контракт Бьелсы истекает по окончании нынешнего сезона.
Команда по итогам 10 туров АПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице.
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