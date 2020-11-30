"Лидс" определился с преемником Марсело Бьелсы

Стало известно, кем руководство "Лидса" хочет в будущем заменить главного тренера Марсело Бьелсу.

По информации Mundo Deportivo, фаворитом боссов "павлинов" является наставник "Севильи" Хулен Лопетеги.

Не исключено, что "Лидс" пригласит испанского специалиста уже следующим летом. Дело в том, что контракт Бьелсы истекает по окончании нынешнего сезона.

Команда по итогам 10 туров АПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице.

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