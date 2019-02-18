"Лидс" оштрафован на крупную сумму за шпионаж

"Лидс" оштрафован на крупную сумму за нестандартные методы работы своего главного тренера Марсело Бьелсы.

Как сообщает BBC, клуб наказан взысканием в размере 200 тысяч фунтов (229 тысяч евро) за шпионаж.

Напомним, что Бьелса отправил своего человека тайно следить за тренировкой "Дерби" в преддверии очного матча с этой командой.

По итогам 33 туров "Лидс" занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего "Норвича" на два очка. При этом у "павлинов" есть игра в запасе.

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