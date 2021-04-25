"Лидс" отстоял ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Подошел к концу матч 33 тура АПЛ между "Лидсом" и "Манчестер Юнайтед". Команде Сульшера была необходима исключительно победа для продолжения борьбы за чемпионство. Однако, несмотря на статистическое преимущество, добиться нужного результата не удалось. Ничья 0:0 позволила хозяевам продлить серию без поражений до 5 матчей.

"Манчестер Юнайтед" набрал 67 очков и закрепился на 2 строчке в турнирной таблице. "Лидс" поднялся на 9 место, имея в своем активе 47 баллов.

"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:0 (0:0)

"Лидс": Мелье, Льоренте, Эйлинг, Стрейк, Даллас, Харрисон (Поведа, 68), Филлипс, Алиоски, Элдер Кошта (Клих, 72), Бэмфорд, Робертс (Кох, 77).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Шоу, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Фред (ван де Бек, 89), Джеймс (Погба, 76), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Кавани, 86), Гринвуд.