"Лидс" подписал македонского бомбардира

Нападающий сборной Македонии Эзджан Алиоски перебрался в Англию.

По информации пресс-службы "Лидса", 25-летний македонец подписал с клубом соглашение, рассчитанное до 2021 года.

Ранее он выступал за "Лугано".

В прошлом сезоне Алиоски провел за испанскую команду 36 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей и сделав 14 голевых передач.

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