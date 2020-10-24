"Лидс" повторил достижение 28-летней давности

В пятницу "Лидс" разгромил "Астон Виллу" со счётом 3:0 и довёл число забитых мячей со старта АПЛ до 12.

Как сообщает Opta, 12 голов в 6 турах Премьер-лиги - это лучший результат для клубов после повышения из Чемпионшипа с 1992 года.

28 лет назад столько же раз на аналогичном отрезке отличились игроки "Мидлсбро".

В том сезоне "Мидлсбро" финишировал в зоне вылета, "Лидс" пока идёт на третьем месте.

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