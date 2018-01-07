"Лидс" прекратил борьбу за кубок Англии

В матче 1/32 финала кубка Англии "Ньюпорт" на своем поле одержал волевую победу над "Лидсом".

"Ньюпорт" - "Лидс" - 2:1

Голы: Берарди, 9 - 0:1, Шонесси, 76 - 1:1 (автогол), Маккалски, 89 - 2:1.

Удаление: Сайс, 90+1 ("Лидс").

Напомним, вчера "Челси" не смог обыграть "Норвич". | soccernews.ru