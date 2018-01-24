"Лидс" презентовал новую клубную эмблему

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"Лидс" презентовал новую клубную эмблему
Английский "Лидс" представил новую клубную эмблему.

Изменение логотипа связано с тем, что следующем году клубу исполнится 100 лет.

В данный момент "павлины" занимают 10 место в Чемпионшипе.

"Лидс" был основан в 1919 году и является трехкратным чемпионом Англии. Кроме того клуб по одному разу выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги, а также дважды завоевывал Суперкубок Англии.

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