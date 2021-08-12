"Лидс" продлил контракт с Бьелсой

Фото твиттер "Лидса"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с наставником команды Марсело Бьелсой.

Аргентинский специалист продлил контракт с клубом до окончания сезона 2021/22.

Пресс-служба "павлинов" оригинально сообщила о продолжении сотрудничества с тренером, опубликовав фото ведра, на котором он сидит во время игр.

Бьелса возглавляет "Лидс" с лета 2018 года. В прошлом сезоне команда заняла итоговое девятое место в АПЛ.

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