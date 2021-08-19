"Лидс" продлил контракт с основным нападающим
Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен
"Лидс Юнайтед" на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с основным форвардом команды Патриком Бэмфордом.
Новый контракт англичанина рассчитан до 30 июня 2026 года.
В прошедшем сезоне английской премьер-лиги Бэмфорд сыграл 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.
Ранее "Лидс" уже продлил контракт с главным тренером команды Марсело Бьелсой до 2022 года.
Также не пропустите: "Атлетико" подписал голкипера "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Брейтуэйт определился со своим будущим
-
Промес вернулся к индивидуальным тренировкам
-
Газизов высказался о своей работе в "Спартаке"
-
"Лидс" продлил контракт с основным нападающим
-
"Манчестер Юнайтед" может поднять зарплату Погба в полтора раза
-
"Атлетико" подписал голкипера "Монако"
-
1
Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси
-
"Барселона" может подписать одного из лидеров "Хетафе"
-
"Локомотив" может подписать французского таланта из "Кана"
-
"Фиорентина" подписала новый контракт с Миленковичем
-
Клаудиньо рассказал о задачах "Зенита" на сезон в Лиге чемпионов
-
1
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года
-
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона
-
Стало известно, кто примет окончательное решение о будущем Мбаппе
-
"Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков
-
"Атлетико" хочет продлить контракт с еще одним лидером команды
-
Клубный магазин "Реала" ограбили
-
Рафа Мир близок к переходу в "Севилью"
-
"Вильярреал" подписал Арно Данжума из "Борнмута"
-
Почеттино высказался о будущем Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18