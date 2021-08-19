"Лидс" продлил контракт с основным нападающим

Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

"Лидс Юнайтед" на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с основным форвардом команды Патриком Бэмфордом.

Новый контракт англичанина рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне английской премьер-лиги Бэмфорд сыграл 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.

Ранее "Лидс" уже продлил контракт с главным тренером команды Марсело Бьелсой до 2022 года.

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