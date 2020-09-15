"Лидс" пытается перехватить трансферную цель "Зенита"

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"Лидс" пытается перехватить трансферную цель "Зенита"

"Лидс" нацелился на полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, английский клуб готов купить игрока, на которого также претендует "Зенит", за 28 миллионов евро плюс бонусы.

"Удинезе", в свою очередь, требует за аргентинского хавбека 35-40 миллионов евро.

Сам Де Пауль уже договорился с "Лидсом" об условиях четырёхлетнего контракта с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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