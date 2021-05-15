"Лидс" разгромил "Бернли" в 36-м туре АПЛ

Фото твиттер "Лидса"

В рамках 36-го тура АПЛ "Лидс" на выезде крупно обыграл "Бернли" со счётом 4:0.

По одному голу забили Матеуш Клих и Джек Харрисон, дубль в свой актив записал Родриго Морено.

"Бернли" – "Лидс" - 0:4

Голы: 0:1 – 44 Клих, 0:2 – 60 Харрисон, 0:3 – 77 Родриго, 0:4 – 79 Родриго.

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Браунхилл, Корк, Макнил (Гудмундссон, 70), Выдра (Родригес, 65), Вуд (Барнс, 65).

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Льоренте, Даллас, Клих (Робертс, 76), Харрисон, Алиоски, Филлипс, Рафинья (Поведа, 81), Бэмфорд (Родриго, 58).

Набрав три очка, "Лидс" закрепился на 10-м месте в таблице лиги, а "Бернли" после поражения остался на 15-й строчке.

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