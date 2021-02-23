"Лидс" разгромил "Саутгемптон" и вышел на 10-е место в АПЛ

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"Лидс" разгромил "Саутгемптон" и вышел на 10-е место в АПЛ

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии "Лидс" на своем поле разгромил "Саутгемптон" со счетом 3:0. Победу "павлинам" принесли голы Патрика Бэмфорда, Стюарта Далласа и Рафиньи Диаса.

Благодаря победе "Лидс", набрав 35 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 30 очками остался на 14-й позиции.

"Лидс" – "Саутгемптон" - 3:0 (0:0)
Голы: Бэмфорд, 47 - 1:0, Даллас, 78 - 2:0, Рафинья, 84 - 3:0

"Лидс": Мелье, Даллас, Льоренте, Эйлинг, Стрейк, Клих (Алиоски, 59), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Купер, Робертс (Эрнандес, 75), Бэмфорд.

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Бертран, Салису, Вестергор, Телла (Минамино, 58), Уорд-Проуз, Ромеу (Дженепо, 70), Армстронг, Редмонд (Ингз, 58), Адамс.

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