"Лидс" разгромил "Саутгемптон" и вышел на 10-е место в АПЛ
В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии "Лидс" на своем поле разгромил "Саутгемптон" со счетом 3:0. Победу "павлинам" принесли голы Патрика Бэмфорда, Стюарта Далласа и Рафиньи Диаса.
Благодаря победе "Лидс", набрав 35 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 30 очками остался на 14-й позиции.
"Лидс" – "Саутгемптон" - 3:0 (0:0)
Голы: Бэмфорд, 47 - 1:0, Даллас, 78 - 2:0, Рафинья, 84 - 3:0
"Лидс": Мелье, Даллас, Льоренте, Эйлинг, Стрейк, Клих (Алиоски, 59), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Купер, Робертс (Эрнандес, 75), Бэмфорд.
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Бертран, Салису, Вестергор, Телла (Минамино, 58), Уорд-Проуз, Ромеу (Дженепо, 70), Армстронг, Редмонд (Ингз, 58), Адамс.
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|Команда
|М
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|Лестер Сити
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|27
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|5
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|27
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|Бернли
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|27
|36
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|27
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|15
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|Борнмут
|27
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