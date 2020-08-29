"Лидс" совершил еще один крупный трансфер

"Лидс" объявил о трансфере защитника "Фрайбурга" Робина Коха.

Как сообщает сайт клуба, с 24-летним немцем было заключено четырехлетнее соглашение.

Стоимость трансфера не уточняется. Однако ранее сообщалось, что сумма составит около 13 миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Лидс" вышел в АПЛ.

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