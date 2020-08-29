"Лидс" совершил рекордный в своей истории трансфер

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"Лидс" совершил рекордный в своей истории трансфер

Форвард "Валенсии" Родриго Морено стал игроком "Лидса", сообщает официальный сайт клуба.

"Павлины" купили 29-летнего футболиста за рекордные для себя 30 миллионов евро.

Испанец подписал с "Лидсом" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

В составе "Валенсии" Родриго провёл 6 сезонов, на его счету 220 матчей, 59 голов и 41 ассист.

Не пропустите: Бьелса продолжит возглавлять "Лидс". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Мда...А Реал ведь мог его купить,пусть подороже.Лидс вероятно будет вторым Фулхэмом.

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