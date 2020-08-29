"Лидс" совершил рекордный в своей истории трансфер
Форвард "Валенсии" Родриго Морено стал игроком "Лидса", сообщает официальный сайт клуба.
"Павлины" купили 29-летнего футболиста за рекордные для себя 30 миллионов евро.
Испанец подписал с "Лидсом" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
В составе "Валенсии" Родриго провёл 6 сезонов, на его счету 220 матчей, 59 голов и 41 ассист.
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