"Лидс" совершил рекордный в своей истории трансфер

Форвард "Валенсии" Родриго Морено стал игроком "Лидса", сообщает официальный сайт клуба.

"Павлины" купили 29-летнего футболиста за рекордные для себя 30 миллионов евро.

Испанец подписал с "Лидсом" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

В составе "Валенсии" Родриго провёл 6 сезонов, на его счету 220 матчей, 59 голов и 41 ассист.

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