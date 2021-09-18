"Лидс" упустил победу над "Ньюкаслом"
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле сыграл вничью с "Лидсом".
На 13-й минуте счет открыл Рафинья Диас, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Аллан Сен-Максимен.
"Ньюкасл", набрав два очка, занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с тремя очками находится на 16-й позиции.
"Ньюкасл" – "Лидс" - 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 13 - 0:1, Сен-Максимен, 44 - 1:1
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Крафт, 81), Кларк, Ласселс, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 62), Ритчи, Лонгстафф, Уиллок, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90).
"Лидс": Мелье, Даллас, Купер, Эйлинг (Шеклтон, 89), Фирпо, Клих, Филлипс, Рафинья (Саммервилл, 67), Родриго, Бэмфорд, Джеймс (Робертс, 61).
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