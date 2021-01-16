"Лидс" уступил "Брайтону", "Вест Хэм" сильнее "Бернли"

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"Лидс" уступил "Брайтону", "Вест Хэм" сильнее "Бернли"

Завершились ещё два матча 19-го тура английской Премьер-лиги.

"Лидс" на своём поле проиграл "Брайтону" со счётом 0:1. Единственный гол в активе Нила Мопе.

"Вест Хэм" также дома взял верх над "Бернли" благодаря забитому мячу Мичейла Антонио.

"Лидс" – "Брайтон" - 0:1

Гол: 0:1 – 17 Мопе.

"Лидс": Касилья, Эйлинг, Даллас, Купер, Стрейк, Харрисон, Клих, Алиоски (Эрнандес, 67), Рафинья (Поведа, 75), Бэмфорд, Родриго (Робертс, 62).

"Брайтон": Санчес, Велтман, Уэбстер, Данк, Уайт, МакАллистер (Биссума, 62), Гросс, Троссард (Тау, 73), Марч, Берн, Мопе (Проппер, 81).
 

"Вест Хэм" – "Бернли" - 1:0

Гол: 1:0 – 9 Антонио.

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл, Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 68), Форнальс, Боуэн (Ярмоленко, 82), Антонио.

"Бернли": Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Гудмундссон (Макнил, 46), Брэйди, Вествуд, Барнс (Выдра, 63), Вуд (Родригес, 72).

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