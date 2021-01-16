"Лидс" уступил "Брайтону", "Вест Хэм" сильнее "Бернли"
Завершились ещё два матча 19-го тура английской Премьер-лиги.
"Лидс" на своём поле проиграл "Брайтону" со счётом 0:1. Единственный гол в активе Нила Мопе.
"Вест Хэм" также дома взял верх над "Бернли" благодаря забитому мячу Мичейла Антонио.
"Лидс" – "Брайтон" - 0:1
Гол: 0:1 – 17 Мопе.
"Лидс": Касилья, Эйлинг, Даллас, Купер, Стрейк, Харрисон, Клих, Алиоски (Эрнандес, 67), Рафинья (Поведа, 75), Бэмфорд, Родриго (Робертс, 62).
"Брайтон": Санчес, Велтман, Уэбстер, Данк, Уайт, МакАллистер (Биссума, 62), Гросс, Троссард (Тау, 73), Марч, Берн, Мопе (Проппер, 81).
"Вест Хэм" – "Бернли" - 1:0
Гол: 1:0 – 9 Антонио.
"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл, Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 68), Форнальс, Боуэн (Ярмоленко, 82), Антонио.
"Бернли": Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Гудмундссон (Макнил, 46), Брэйди, Вествуд, Барнс (Выдра, 63), Вуд (Родригес, 72).
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|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18