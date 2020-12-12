"Лидс" уступил дома "Вест Хэму"

12 тур Английской Премьер Лиги открылся матчем между "Лидсом" и "Вест Хэмом".



Хозяева уступили со счетом 1:2 и занимают 14 строчку таблицы с 14 очками. Лондонцы поднялись на 5 место. У них 20 очков.



"Лидс" – "Вест Хэм" - 1:2 (1:1)



Голы: Клих, 6 (пенальти) - 1:0, Соучек, 25 - 1:1, Огбонна, 80 - 1:2



"Лидс": Мелье, Эйлинг, Купер, Даллас, Клих, Филлипс, Алиоски (Шеклтон, 46), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Бэмфорд (Робертс, 74), Родриго.



"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал, Форнальс (Снодграсс, 90+4), Райс, Боуэн (Джонсон, 85), Соучек, Бенрахма (Нобл, 84), Аллер.



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