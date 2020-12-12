"Лидс" уступил дома "Вест Хэму"

Теги вест хэм юнайтедлидс юнайтеданджело огбонна

"Лидс" уступил дома "Вест Хэму"12 тур Английской Премьер Лиги открылся матчем между "Лидсом" и "Вест Хэмом".

Хозяева уступили со счетом 1:2 и занимают 14 строчку таблицы с 14 очками. Лондонцы поднялись на 5 место. У них 20 очков.

"Лидс" – "Вест Хэм" - 1:2 (1:1)

Голы: Клих, 6 (пенальти) - 1:0, Соучек, 25 - 1:1, Огбонна, 80 - 1:2

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Купер, Даллас, Клих, Филлипс, Алиоски (Шеклтон, 46), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Бэмфорд (Робертс, 74), Родриго.

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал, Форнальс (Снодграсс, 90+4), Райс, Боуэн (Джонсон, 85), Соучек, Бенрахма (Нобл, 84), Аллер.

Читайте также: "Лидс" определился с преемником Марсело Бьелсы | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов