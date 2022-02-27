"Лидс" уволил Бьелсу с поста главного тренера

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"Лидс" уволил Бьелсу с поста главного тренера

Пресс-служба "Лидс Юнайтед" на официальном сайте объявила о разрыве контракта с главным тренером Марсело Бьелсой.

"Я вынужден принять самое сложное решение за весь мой период в "Лидсе". Особенно с учетом успехов Марсело в клубе. С ним у нас были три потрясающих сезона, он дал нам менталитет победителя. В нашей памяти надолго останутся те моменты, которые мы пережили в прошлом сезоне. Но сейчас мне нужно принимать решения в интересах клуба. Нам нужны изменения, чтобы не вылететь из Премьер-лиги", - сказал владелец клуба Андреа Радриццани.

"Лидс Юнайтед", набрав в 26 матчах 23 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв клуба от зоны вылета составляет два очка.

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