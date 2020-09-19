"Лидс" в матче с 7 голами взял верх над "Фулхэмом"

Теги лидс юнайтедфулхэм

"Лидс" в матче с 7 голами взял верх над "Фулхэмом"

В рамках 2-го тура АПЛ "Лидс" в родных стенах одержал яркую победу над "Фулхэмом" со счётом 4:3.

В составе "павлинов" отличились дважды Элдер Кошта, по разу Матеуш Клих и Патрик Бэмфорд. За "дачников" забивали оформивший дубль Александар Митрович и Бобби Декордова-Рид.

"Лидс" – "Фулхэм" - 4:3

Голы: 1:0 – 5 Элдер Кошта, 1:1 – 34, пенальти Митрович, 2:1 – 41, пенальти Клих, 3:1 – 50 Бэмфорд, 4:1 – 57 Элдер Кошта, 4:2 – 62 Декордова-Рид, 4:3 – 67 Митрович.

"Лидс": Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд (Алиоски, 70).

"Фулхэм": Ареоля, Тете, Брайен, Хектор, Одои, Рид (Лемина, 70), Онома (Декордова-Рид, 58), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Митрович, Камара (Кебано, 58).

Не пропустите: "Эвертон" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов