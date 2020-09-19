"Лидс" в матче с 7 голами взял верх над "Фулхэмом"

В рамках 2-го тура АПЛ "Лидс" в родных стенах одержал яркую победу над "Фулхэмом" со счётом 4:3.

В составе "павлинов" отличились дважды Элдер Кошта, по разу Матеуш Клих и Патрик Бэмфорд. За "дачников" забивали оформивший дубль Александар Митрович и Бобби Декордова-Рид.

"Лидс" – "Фулхэм" - 4:3

Голы: 1:0 – 5 Элдер Кошта, 1:1 – 34, пенальти Митрович, 2:1 – 41, пенальти Клих, 3:1 – 50 Бэмфорд, 4:1 – 57 Элдер Кошта, 4:2 – 62 Декордова-Рид, 4:3 – 67 Митрович.

"Лидс": Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд (Алиоски, 70).

"Фулхэм": Ареоля, Тете, Брайен, Хектор, Одои, Рид (Лемина, 70), Онома (Декордова-Рид, 58), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Митрович, Камара (Кебано, 58).

Не пропустите: "Эвертон" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru