"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет

"Лидс Юнайтед" в следующем сезоне будет выступать в АПЛ.

Команда пробилась в высший дивизион после поражения "Вест Бромвича" от "Хаддерсфилда" (1:2) в матче 45 тура Чемпионшипа.

Подопечные Марсело Бьелсы прошли в АПЛ за два матча до финиша и стали недосягаемыми для конкурентов

Стоит отметить, что в последний раз "Лидс" выступал в АПЛ 16 лет назад.

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