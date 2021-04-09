"Лидс" включился в борьбу за Агуэро

Фото твиттер Серхио Агуэро

"Лидс" стал очередным претендентом на нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

По информации 90min, "павлины" видят в 32-летнем аргентинце замену для Родриго, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Напомним, что форвард "горожан" в конце июня станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что Агуэро выбирает между "Челси" и "Тоттенхэмом". Также к нему есть интерес из Испании, Италии и Франции.

Не пропустите: Гвардиола сам принял решение отпустить Агуэро. | http://soccernews.ru