"Лидс" вступил в борьбу за защитника "Барселоны"

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"Лидс" вступил в борьбу за защитника "Барселоны"

Фото: твиттер Сержиньо Деста/Автор неизвестен

"Лидс" проявляет интерес к американскому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту, сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" может продать игрока за 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что американцем также интересуются "Рома", "Наполи", "Монако" и "Аякс".

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2025 года.

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