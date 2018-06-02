"Лидс" выбирает между тремя именитыми тренерами

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"Лидс" выбирает между тремя именитыми тренерами

"Лидс" продолжает поиск нового главного тренера и выбирает между тремя именитыми специалистами.

Как сообщает Goal.com, главным кандидатом на вакантный пост считается Марсело Бьелса, который уже ведёт переговоры с "павлинами".

Также "Лидс" рассматривает возможность приглашения Клаудио Раньери или Микаэля Лаудрупа. | http://soccernews.ru

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