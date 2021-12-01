"Лидс" вырвал победу над "Кристал Пэлас"

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"Лидс" вырвал победу над "Кристал Пэлас"

Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Лидс" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас".

Единственный гол в концовке встречи забил Рафинья Диас.

"Лидс", набрав 15 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 16 очками остался на 12-й позиции.

"Лидс" – "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)
Гол: Рафинья, 90+3 (с пенальти) - 1:0

"Лидс": Мелье, Даллас, Купер, Льоренте, Стрейк (Фирпо, 46), Форшоу, Клих (Родриго, 46), Филлипс, Рафинья, Робертс (Крессуэлл, 90), Джеймс.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 80), Куяте, Галлахер, Айю (Олисе, 90), Заа, Эдуар (Бентеке, 68).

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